Αχαΐα

Ποδηλάτης ξεψύχησε στην άσφαλτο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για τον 18χρονο ποδηλάτη που έχασε τη ζωή του.

Θύμα τροχαίου δυστυχήματος έπεσε σήμερα το απόγευμα, ένας 18χρονος ποδηλάτης, στην περιοχή του Πετρωτού, στην Πάτρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το ποδήλατο στο οποίο επέβαινε ο 18χρονος συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, με ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, στην διασταύρωση των οδών Πατρών - Κλάους και Γλαύκου.

Αμέσως μετά κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο μετέφερε τον 18χρονο στο νοσοκομείο, όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Πατρών.