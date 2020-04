Πέλλα

Τραγικός θάνατος αγρότη στην Πέλλα

Ο άτυχος άνδρας εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην φρέζα και το τρακτέρ.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 58χρονος στην περιοχή των Γαλατάδων στην Πέλλα, το απόγευμα του Σαββάτου .

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 58χρονος την ώρα που εκτελούσε αγροτικές εργασίες, εγκλωβίστηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ανάμεσα στην φρέζα και το τρακτέρ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.