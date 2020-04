Ηράκλειο

“Έστησαν” ολόκληρο αποξηραντήριο χασίς μέσα στο σπίτι

Χειροπέδες σε δυο άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί. Τι άλλο βρήκαν στα σπίτια τους κατά την διάρκεια έρευνας.

Συνελήφθησαν το πρωί, σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, από αστυνομικούς του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) Ηρακλείου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, δύο Έλληνες σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στις οικίες των δύο Ελλήνων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 223,59 γραμμάρια κάνναβης, 3 δενδρύλλια κάνναβης, 3 τρίφτες κάνναβης, ένα κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένος χώρος που λειτουργούσε ως πλήρως εξοπλισμένο αποξηραντήριο δενδρυλλίων κάνναβης και κατασχέθηκε σχετικός εξοπλισμός. Ακόμη κατασχέθηκε Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το B΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.