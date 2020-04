Σάμος

Σάμος: φωτιά στο κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Διαμένοντες στον καταυλισμό τον εγκατέλειψαν φοβούμενοι επέκταση της φωτιάς.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περιμετρικά του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Βαθύ της Σάμου λίγο πριν τις δέκα το βράδυ.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν εκεί, ενώ σημαντικός αριθμός από τους διαμένοντες στον καταυλισμό, αιτούντες άσυλο, τον έχουν εγκαταλείψει φοβούμενοι την επέκταση της.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το πως και υπό ποιές συνθήκες ξέσπασε η πυρκαγιά ωστόσο γεωγραφικά τοποθετείται στην έκταση πίσω από τα εξωτερικά ιατρεία πρώτης αξιολόγησης για τον κορονοϊό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το samos24,gr

Νωρίτερα, είχε εκδηλωθεί κι άλλη πυρκαγιά, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, καταστρέφοντας σκηνές και παραπήγματα του καταυλισμού.