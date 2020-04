Θεσσαλονίκη

Απαγόρευση κυκλοφορίας τέλος στην Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης

Πότε ανοίγει η Νέα Παραλία. Η κοινή απόφαση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και του Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Από σήμερα στις 22:00 ανοίγει η Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, αφού αίρεται το μέτρο μερικής απαγόρευσης κυκλοφορίας, μετά από επικοινωνία που είχε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Την απόφαση ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής τους ο Απόστολος Τζιτζικώστας.

Τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας στη Νέα Παραλία είχαν ληφθεί στις 31 Μαρτίου 2020, ενώ δόθηκε παράταση, με περιορισμό του ωραρίου της απαγόρευσης πριν από μια εβδομάδα και μέχρι σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου 2020, στις 22.00’.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «ανοίγουμε σήμερα το βράδυ τη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, έπειτα από σχεδόν ένα μήνα πολύωρου καθημερινού αποκλεισμού.

Κρίναμε, σε συνεννόηση με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα ότι δεν είναι σκόπιμο να παραταθεί εκ νέου ο περιορισμός της κυκλοφορίας στον σημαντικότερο ίσως ελεύθερο χώρο της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους Θεσσαλονικείς, που έδειξαν υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης όλο αυτό το διάστημα του περιορισμού των μετακινήσεων, τηρώντας στη συντριπτική πλειοψηφία τους τα μέτρα προστασίας.

Το ‘κλείσιμο’ της Νέας Παραλίας δεν ήταν εύκολη απόφαση. Όμως ήταν αναγκαία και εκ του αποτελέσματος αποδείχτηκε σωστή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ η Θεσσαλονίκη βρίσκεται χαμηλά σε αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού αναλογικά με τον πληθυσμό της.

Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Αστυνομία, που φρόντισε τις τέσσερις αυτές εβδομάδες τα περιοριστικά μέτρα να τηρηθούν στο ακέραιο.

Από απόψε στις 22.00’ η μετακίνηση στη Νέα Παραλία είναι ελεύθερη για όλους. Ισχύουν όμως οι γενικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις, μέχρι τις 4 Μαΐου.

Απευθύνω έκκληση σε όλους τους πολίτες για σύνεση και υπευθυνότητα. Ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ. Οφείλουμε να τηρούμε τις αποστάσεις, τα μέτρα αυτοπροστασίας και να συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε όλοι κοινωνική υπευθυνότητα και αλληλεγγύη, προστατεύοντας τους εαυτούς μας και τους γύρω μας.

Γι’ αυτό πρέπει όλοι να αποφύγουμε φαινόμενα συγχρωτισμού και πολυπληθούς παρουσίας στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης.

Ας χαρούμε όλοι τη Νέα Παραλία, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την υγεία μας και την υγεία των συμπολιτών μας, χωρίς να διακινδυνεύσουμε νέα επιβολή περιορισμών, αλλά με ασφαλή επιστροφή στην καθημερινότητά μας.

Είναι στο χέρι μας να μείνει ανοιχτή η παραλία και να ‘ανοίξει’ το ταχύτερο η κοινωνία. Η Θεσσαλονίκη έδειξε το δρόμο και τώρα κάνουμε μαζί το πρώτο βήμα για να ξαναβρούμε τη ζωή μας. Μαζί θα τα καταφέρουμε».