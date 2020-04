Ημαθία

Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών της ληστείας.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στη Μελίκη Ημαθίας.

Δύο άνδρες μπήκαν με καλυμμένα τα πρόσωπά τους και απειλώντας τους υπαλλήλους με καραμπίνες, κατάφεραν να αρπάξουν μεγάλο χρηματικό ποσό.

Οι άγνωστοι εξαφανίστηκαν με όχημα που τους περίμενε απ’έξω και εικάζεται ότι μέσα σε αυτό ήταν συνεργοί τους.

Μετά το περιστατικό, που σημειώθηκε στις 8 το πρωί, ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.