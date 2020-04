Θεσσαλονίκη

Εξαπατούσαν ηλικιωμένους με “μαϊμού” τροχαία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε διάστημα έξι μηνών οι απατεώνες απέσπασαν από τα θύματά τους 94.000 ευρώ. Στην "λεία" τους και χρυσές λίρες.

Με το πρόσχημα ότι συγγενικό τους πρόσωπο προκάλεσε τροχαίο ατύχημα, δύο Βούλγαροι κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν ηλικιωμένους στη Θεσσαλονίκη, από τους οποίους απέσπασαν σε διάστημα έξι μηνών 94.000 ευρώ. Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν ένας 25χρονος άνδρας και μία γυναίκα, 41 ετών, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για από κοινού απάτη, κατ' επάγγελμα.

Όπως ανακοινώθηκε, αστυνομικοί του τμήματος ασφαλείας Χαριλάου- Αναλήψεως εξιχνίασαν επτά περιπτώσεις απάτης, τις οποίες φέρονται να τέλεσαν οι αλλοδαποί κατηγορούμενοι, κατά την περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2018 έως τον Μάιο του επόμενου έτους. Η δικογραφία περιλαμβάνει και μία περίπτωση απάτης σε απόπειρα, ενώ εκτός από χρήματα, στη «λεία» τους συγκαταλέγονται και 30 χρυσές λίρες, όπως επίσης ένα χρυσό πεντόλιρο.