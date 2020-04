Σάμος

Νέα φωτιά στο ΚΥΤ Σάμου (εικόνες)

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μεταναστών στο Βαθύ της Σάμου.

Προβληματίζουν σοβαρά τις αστυνομικές Αρχές οι φωτιές που ξέσπασαν χθες το απόγευμα και το βράδυ στον καταυλισμό αιτούντων άσυλο περιμετρικά του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Βαθύ της Σάμου. Φωτιές που πήραν σύντομα διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών αλλά και των φιαλών υγραερίου που υπάρχουν μέσα στις σκηνές για μαγείρεμα.

Εν τω μεταξύ άλλη μια φωτιά ξέσπασε σήμερα περίπου στις 11.00 το πρωί στην πτέρυγα ανηλίκων του ΚΥΤ και πήρε και αυτή διαστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες παράλληλα με τις φωτιές εκδηλώνονται και συγκρούσεις ανάμεσα σε Αφρικανούς και Αφγανούς που διαμένουν στον καταυλισμό με σημαντικότερη αυτή σήμερα το πρωί με πετροπόλεμο.

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο έχουν προσαχθεί επτά άτομα στην Αστυνομία ως πρωταγωνιστές των επεισοδίων.

Πηγή: samos24.gr