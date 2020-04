Ηράκλειο

Είχε στο σπίτι του θερμοκήπιο κάνναβης (εικόνες)

Πλήρες εργαστήριο υδροπονικής κάνναβης είχε στήσει στο σπίτι του ένας άνδρας.

Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Όπως προέκυψε στη διάρκεια έρευνας στην οικία και σε αποθηκευτικό χώρο του ελληνικής υπηκοότητας άνδρα, ο ίδιος είχε δημιουργήσει ένα εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 21 δενδρύλλια κάνναβης, εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για την υδροπονική καλλιέργεια (λαμπτήρες, ανεμιστήρες, υγραντήρες, θερμοϋγρονόμετρο και σύστημα εξαερισμού), ζυγαριά ακριβείας, συσκευασίες σπόρων κάνναβης και μικροποσότητα κάνναβης.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.