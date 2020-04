Λάρισα

Εντοπίστηκε σορός σε αρδευτικό κανάλι

Θρίλερ στην περιοχή του Πλατυκάμπου της Λάρισας αργά το απόγευμα της Δευτέρας!

Η σορός ενός ανθρώπου βρέθηκε σε αρδευτικό κανάλι και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν σε προχωρημένη σήψη, ενώ άγνωστη παραμένει η ταυτότητα του νεκρού.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της αστυνομίας, αλλά και της Πυροσβεστικής και προχώρησαν στην ανάσυρση της σορού. Έρευνα για το περιστατικό διεξάγει η αστυνομία.