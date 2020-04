Λέσβος

Ελεύθερος ο δράστης για τους πυροβολισμούς κατά αιτούντων άσυλο

Τι υποστήριξε ο 55χρονος κατά τη διάρκεια της απολογίας του. Υπό ποιους όρους αφέθηκε ελεύθερος.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, νωρίς χθες το απόγευμα, ο 55χρονος που το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον τεσσάρων αιτούντων άσυλο τραυματίζοντας δύο από αυτούς.

Αφέθηκε ελεύθερος υπό τους όρους να παρουσιάζεται τρεις φορές το μήνα στην Αστυνομία, να μην προσέρχεται στα κτήματά του και να καταβάλλει χρηματική εγγύηση 1000 ευρώ. Τέλος του απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα.

Ο 55χρονος, παντρεμένος με δύο παιδιά, βοηθός ξυλουργού στο επάγγελμα, απολογούμενος υποστήριξε ότι δύο τουλάχιστον φορές την τελευταία εβδομάδα του είχαν κλέψει ζώα από κτήμα στην περιοχή. Και όταν τους είδε, όπως ανέφερε, τους πυροβόλησε αμυνόμενος, όπως ισχυρίστηκε, επειδή φοβήθηκε ότι θα του επιτίθονταν και θα του ξανά έκλεβαν ζώα.