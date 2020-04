Φθιώτιδα

Θανάσιμος τραυματισμός άντρα από πτώση δέντρου

Τον άτυχο άντρα εντόπισαν κάτω από ένα τεράστιο δέντρο, μοναχές από μοναστήρι τις οποίες βοηθούσε.

Φρικτό θάνατο βρήκε ένας άνδρας 62 ετών σε δύσβατη περιοχή κοντά στο χωριό Άγιος Χαράλαμπος Μώλου, στη Φθιώτιδα. Ένα δέντρο, το οποίο ενδεχομένως προσπάθησε να κόψει ο άτυχος 62χρονος, έπεσε πάνω του με συνέπεια να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος προσέφερε διάφορες εργασίες σε ένα Μετόχι γυναικείου Μοναστηριού της περιοχής. Τη χθεσινή μέρα, όπως κατέθεσαν οι μοναχές στην Αστυνομία δεν εμφανίστηκε στο Μοναστήρι για να πάρει φαγητό πράγμα που έκανε συνήθως το τελευταίο διάστημα.

Επειδή αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας οι μοναχές ανησύχησαν και από σήμερα το πρωί άρχισαν να τον αναζητούν στο δάσος γύρω από την περιοχή και τα κρίσιμα σημεία της περιοχής που διέμενε. Μετά το μεσημέρι μία από τις μοναχές εντόπισε σε ένα ρέμα της περιοχής το τρακτέρ το οποίο χρησιμοποιούσε ο 62χρονος. Όταν έφτασε κοντά είδε πως ένα πολύ μεγάλο δέντρο τον είχε πλακώσει.

Χρειάστηκε ολόκληρη επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για να μπορέσουν να μεταφέρουν τον άτυχο 62χρονο σε σημείο που θα μπορούσε να τον παραλάβει ασθενοφόρο και από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαμίας όπου διατάχτηκε νεκροψία και νεκροτομή. Να σημειωθεί τέλος ότι προανάκριση εκτελεί το Αστυνομικό Τμήμα των Καμένων Βούρλων.