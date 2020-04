Θεσσαλονίκη

Επίθεση με μολότοφ σε ραφείο (βίντεο)

Άγνωστοι πέταξαν μολότοφ στην είσοδο του καταστήματος και εξαφανίστηκαν.

Άγνωστοι επιτέθηκαν με μολότοφ, περίπου στις 2 τα ξημερώματα, σε ισόγειο κατάστημα στην περιοχή της Νεάπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δράστες πέταξαν τη μολότοφ στην είσοδο του ραφείου στην οδό Φαιστού.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, δεν χρειάστηκε όμως να επέμβει καθώς η φωτιά είχε ήδη σβήσει.

Στο κατάστημα προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημίες.