Ηλεία

Βρέφος έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πρώτου ορόφου

Το περιστατικό έγινε παρουσία των γονιών του .Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του βρέφους.

Σοβαρά τραυματίστηκε ένα βρέφος 5 μηνών που έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου, στην Μυρτιά του νομού Ηλείας.

Η πτώση του από το μπαλκόνι έγινε μπροστά στα μάτια των γονιών του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείου Πύργου, συνοδεία περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδάκι έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του.

Οι γονείς του κλήθηκαν στην Αστυνομία, όπου και καταθέτουν για τα συμβάν, σύμφωνα με το patrisnews.com.