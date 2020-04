Κεφάλλονια

“Θρίλερ” με το ελικόπτερο του ΝΑΤΟ: Αγωνία για το πλήρωμα

Η ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων του Καναδά για το ελικόπτερο της φρεγάτας που αγνοείται.

Οι καναδικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν χθες Τετάρτη ότι έχασαν την επαφή με ελικόπτερο της φρεγάτας HMCS Fredericton, το οποίο εκτελούσε περιπολία στα διεθνή ύδατα μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, στο πλαίσιο άσκησης του NATO.

Η καναδική φρεγάτα Fredericton συμμετέχει στη νατοϊκή άσκηση «Reassurance».

«Η επαφή χάθηκε με το αεροσκάφος καθώς συμμετείχε σε συμμαχικά γυμνάσια στα ανοικτά της Ελλάδας», ανέφεραν σε σύντομη ανακοίνωσή τους οι καναδικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, έχει βρεθεί νεκρός ο ένας από τους επτά επιβαίνοντες και οι υπόλοιποι αγνοούνται.

Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή. «Καθώς η κατάσταση ακόμη εξελίσσεται, δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες να δώσουμε αυτή τη στιγμή», προστίθεται.

Ο νέος τύπος ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων — ιδίως ανθυποβρυχιακού πολέμου — Cyclone που κατασκευάζει η Σικόρσκι αντικατέστησε τον στόλο των πεπαλαιωμένων Sea King των καναδικών ένοπλων δυνάμεων περί τα τέλη του 2018.

Στο ελικόπτερο, που συνήθως έχει τετραμελές πλήρωμα, επέβαιναν κατά πληροφορίες της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera έξι στελέχη των καναδικών ένοπλων δυνάμεων.

Η φρεγάτα HMCS Fredericton του καναδικού ΠΝ απέπλευσε από το Χάλιφαξ τον Ιανουάριο, προκειμένου να συμμετάσχει για έξι μήνες σε γυμνάσια και άλλες αποστολές στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα.

Η στρατιωτική διοίκηση του NATO στη Μονς, στο Βέλγιο, επιβεβαίωσε επίσης «την εξαφάνιση ελικοπτέρου» των καναδικών ένοπλων δυνάμεων και ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας».

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης θα συμμετάσχει ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας. Πρόκειται να μεταβεί στη θαλάσσια περιοχή περίπου 50 ναυτικά μίλια δυτικά της Κεφαλονιάς, ή 20 μίλια εντός του FIR Ρώμης, για να συμμετάσχει στις προσπάθειες να εντοπιστούν τα στελέχη των καναδικών ένοπλων δυνάμεων. Η διαταγή δόθηκε από τον Α/ΓΕΕΘΑ κατόπιν έγκρισης του υπουργού Εθνικής Άμυνας, έπειτα από αίτημα που υποβλήθηκε αρμοδίως.