Θεσσαλονίκη

Προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και έκαναν απαγωγή

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μεγάλο χρηματικό ποσό κατάφεραν να αποσπάσουν οι δράστες που άρπαξαν τον άνδρα, προσποιούμενοι τους αστυνομικούς.

Προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, τρεις άνδρες απήγαγαν έναν Ιρακινό, τον οποίο οδήγησαν σε άγνωστη τοποθεσία, όπου τον εγκατέλειψαν, αποσπώντας προηγουμένως το χρηματικό ποσό των 43.800 ευρώ που είχε πάνω του. Το περιστατικό σημειώθηκε τον περσινό Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη και ως δράστες ταυτοποιήθηκαν -όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία- τρεις ομογενείς από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του τμήματος εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οι κατηγορούμενοι εκτιμάται πως γνώριζαν ότι το θύμα, 31 ετών, κυκλοφορούσε με μετρητά λόγω της επαγγελματικής ενασχόλησής του με ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Υπό αυτές τις συνθήκες και γνωρίζοντας ότι θα χρησιμοποιήσει υπεραστικό λεωφορείο, τον περίμεναν στον υπεραστικό σταθμό ΚΤΕΛ «Μακεδονία», όπου κατά την αποβίβασή του, εμφανίστηκαν μπροστά του, δηλώνοντας ψευδώς ότι είναι αστυνομικοί. Αφού του φόρεσαν χειροπέδες, τον υποχρέωσαν να μπει σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, με το οποίο τον μετέφεραν σε μέρος που δεν έχει προσδιοριστεί, μέχρι στιγμής, από τις έρευνες, αρπάζοντας τα χρήματα και το κινητό του τηλέφωνο. Στη συνέχεια τον εγκατέλειψαν στο σημείο.

Εις βάρος των φερόμενων ως δραστών (34, 38 και 55 ετών) σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, για τα αδικήματα της ληστείας, της αρπαγής, και της αντιποίησης Αρχής. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, δύο εκ των κατηγορουμένων έχουν απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές για υπόθεση διακίνησης μεταναστών.