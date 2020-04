Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: σύλληψη για δολοφονία... πριν από 31 χρόνια!

Πέρασαν δεκαετίες μέχρι την αποκάλυψη της φρικτής αλήθειας, αλλά...

Η παρατηρητικότητα ενός αστυνομικού του τμήματος Αμφιλοχίας οδήγησε στη σύλληψη ενός 69χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των γερμανικών αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας, που διαπράχθηκε πριν από 31 χρόνια στο κρατίδιο Χάγκεν της Γερμανίας, με θύμα μια 25χρονη.

Ειδικότερα, χθες το πρωί ο 69χρονος αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Ένας από τους γείτονές του άκουσε τις εκκλήσεις και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία.

Όταν έφθασαν στο σπίτι του 69χρονου οι διασώστες του ΕΚΑΒ, τον βρήκαν πεσμένο στο έδαφος.

Στην συνέχεια, ο 69χρονος διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Αμφιλοχίας και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών από τους γιατρούς, οι αστυνομικοί αναζήτησαν τα στοιχεία του, στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, σχετικά δηλαδή με τις συνθήκες πτώσης του άνδρα.

Τότε, ο αστυνομικός διαπίστωσε ότι σε βάρος του 69χρονου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Πλέον, ο 69χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο του Αγρινίου, ενώ όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών.