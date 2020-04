Ιωάννινα

Νοικιασμένο αμάξι με δεκάδες κιλά χασίς (εικόνες)

Χειροπέδες σε ένα άτομο πέρασαν οι αστυνομικοί, ενώ κατασχέθηκε το όχημα.

Περισσότερα από 93 κιλά κάνναβης κατασχέθηκαν στο πλαίσιο έρευνας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, σε ΙΧΕ αυτοκίνητο στην περιοχή της Βροντισμένης Ιωαννίνων.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας Έλληνας, κατηγορούμενος για μεταφορά, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που προέκυψαν από την εμπεριστατωμένη έρευνά τους, χθες το απόγευμα στην παραπάνω περιοχή, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και τον ακινητοποίησαν για έλεγχο.



Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο χώρο της καμπίνας και των αποσκευών 89 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 93 κιλών και 250 γραμμαρίων.





Επίσης κατασχέθηκε, το παραπάνω όχημα, ιδιοκτησίας εταιρείας ενοικιάσεως αυτοκινήτων, που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των ναρκωτικών καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.



Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων.