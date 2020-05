Αχαΐα

Ο “Ρίκι” βρήκε ηρωίνη στα φώτα του φορτηγού (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα ηρωίνης είχαν κρύψει στα φώτα ενός φορτηγού δύο άτομα.

Ποσότητα ηρωίνης που ξεπερνά το μισό κιλό, είχαν κρύψει στα φώτα ενός φορτηγού αυτοκινήτου δύο άτομα που συνελήφθησαν στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Κορίνθου, στο ύψος του Αγίου Βασιλείου στην Αχαΐα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρες του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών, αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει, σταμάτησαν για έλεγχο το φορτηγό, στο οποίο επέβαιναν οι δύο συλληφθέντες.

Σε έρευνα που ακολούθησε, εντόπισαν, με τη βοήθεια του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών ,του «Ρίκι», μια συσκευασία με ηρωίνη συνολικού βάρους 510 γραμμαρίων, την οποία οι δύο άνδρες είχαν αποκρύψει στα φώτα του αυτοκινήτου.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.