Σύγκρουση πλοίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο πλοηγός του πλοίου που προκάλεσε το ατύχημα.

Ελαφρά πρόσκρουση φορτηγού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σε άλλο πλοίο, ίδιου τύπου, σημειώθηκε στον προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Όπως ενημερώθηκε, το μεσημέρι της Πέμπτης, το Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, κατά τη διαδικασία πλαγιοδέτησης του πλοίου “UNI ASSURE”, σημαίας Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, στην προβλήτα “26” του λιμανιού, αυτό προσέκρουσε στο οριζόντιο στέλεχος του πρωραίου γερανού του πλοίου “PACAYΑ”, σημαίας Παναμά, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκδορές στο ακομοδέσιο του πρώτου και αποξήλωση προειδοποιητικού φανού του γερανού και τη μετατόπισή του κατά δέκα μοίρες.

Από το συμβάν δεν προκλήθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Προανάκριση διενεργεί το τοπικό Λιμεναρχείο, ενώ συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο πλοηγός του “UNI ASSURE”.