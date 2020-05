Φθιώτιδα

Πρωτομαγιά με φωτιά στη Λοκρίδα

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση. Επί τόπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο.

Με δασική πυρκαγιά έκανε την «πρεμιέρα» της η αντιπυρική περίοδος για φέτος στη Λοκρίδα. Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στο χωριό Γουλέμι, σε δύσβατη περιοχή.

Πουρνάρια και άλλα δέντρα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, με το μέτωπο να είναι αρκετά μεγάλο και τα οχήματα της Πυροσβεστικής να μην μπορούν να πλησιάσουν.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Αταλάντη, τον Άγιο Κωνσταντίνο, την Αμφίκλεια, το Αργυροχώρι και τη Λαμία, καθώς και πεζοπόρο τμήμα από τη Λαμία. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 11 οχήματα.

Η επιχείρηση κατάσβεσης έχει ξεκινήσει, ωστόσο είναι εξαιρετικά δύσκολη, λόγω των συνθηκών.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν διευκρινιστεί.

