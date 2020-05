Θεσσαλονίκη

Βίντεο: Εξουδετέρωση νάρκης στη Νέα Μηχανιώνα

Σε ύψος δεκάδων μέτρων έφτασε ο καπνός, από την εντυπωσιακή έκρηξη της γερμανικής νάρκης.

Ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα η επιχείρηση εξουδετέρωσης της νάρκης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που είχε εντοπίσει αλιευτικό στη θάλασσα στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας, στη Θεσσαλονίκη.

Βατραχάνθρωποι της ομάδας υποβρυχίων καταστροφών τοποθέτησαν εκρηκτικά στην αρχική την οποία είχαν καταποντιστεί νωρίτερα στο βυθό της θάλασσας σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από τη στεριά και αφού απομακρύνθηκαν πυροδότησαν τον μηχανισμό με αποτέλεσμα να σημειωθεί μία πολύ ισχυρή έκρηξη με τον πίδακα του νερού και τον καπνό να φτάνουν σε ύψος δεκάδων μέτρων.

Πηγή: grtimes.gr