Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Σκύδρα (εικόνες)

Ένας νέος βρήκε τον θάνατο από τη σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 26χρονο άνδρα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πρωτομαγιάς στην Πέλλα.

Όλα συνέβησαν στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σκυδρας - Σεβαστιανων, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 26χρονος, συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα.

Ο νεαρός μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

