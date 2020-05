Μεσσηνία

Νεκρό αγοράκι μετά από τροχαίο

Θρήνος για το 3χρονο αγγελούδι που "έσβησε" μετά από την εκτροπή του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε!

Θρήνος στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου τα ξημερώματα εξέπνευσε ένα παιδί ηλικίας μόλις 3 ετών, το οποίο είχε τραυματιστεί βαριά σε τροχαίο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο έγινε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος, και στο οποίο επέβαινε το τρίχρονο αγόρι, εξετράπη, για άγνωστους ακόμα λόγους, από την πορεία του στο 71ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Καλαμάτας - Τρίπολης, στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου.

Μετά την εκτροπή το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο οδηγός του αυτοκινήτου, το νήπιο και η 22χρονη συνοδηγός.

Στην συνέχεια και οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το τρίχρονο αγόρι υπέκυψε στα τραύματά του.