Ρεθύμνου

Μικρό τσουνάμι μετά το σεισμό στην Κρήτη (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έκπληκτοι έμειναν οι κάτοικοι που είδαν τη θάλασσα να υποχωρεί και να φουσκώνει πάλι.

Μικρό τσουνάμι ξεσήκωσε ο ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε στην Κρήτη, λίγο πριν από τις 16:00.

Η σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 ρίχτερ και επίκεντρο στα ανοιχτά της Ιεράπετρας, έγινε ιδιαιτέρως αισθητώς σε Λασίθι και Ηράκλειο, ενώ προκλήθηκε μικρό τσουνάμι στο νησί της Χρυσής ή Γαϊδουρονήσι.

Οι κάτοικοι της περιοχής κατέγραψαν σε βίντεο το φαινόμενο.

Πηγή: neakriti.gr