Φλώρινα

Αρκτούρος: Απελευθέρωσε δύο αρκουδάκια στο φυσικό τους περιβάλλον (εικόνες)

Στο φυσικό τους περιβάλλον επέστρεψαν δύο αρκούδες που φιλοξενούνταν στο καταφύγιο του “Αρκτούρου”.

Τα δύο νεαρά αρκουδάκια είχαν φτάσει στην περιοχή από το Κόσοβο, όπου είχε δολοφονηθεί η μητέρα τους. Όταν εντοπίστηκαν, η ηλικία τους δεν ξεπερνούσε τους έξι μήνες, οπότε δόθηκαν στον “Αρκτούρο” για φιλοξενία, καθώς δε θα μπορούσαν να επιβιώσουν μόνα τους.

Στο καταφύγιο της οργάνωσης έμειναν για περίπου οκτώ μήνες, μέχρι να φτάσουν σε ηλικία που κρίθηκε ότι μπορούσαν να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Άλλωστε, όπως είπε στο GRTimes.gr, ο πρόεδρος του Αρκτούρου, Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος ήταν παρών στην επιχείρηση, τα αρκουδάκια δεν μπορούσαν να φιλοξενηθούν περισσότερο, καθώς ήταν άγρια. «Προτού απελευθερωθούν, στα δύο ζώα τοποθετήθηκαν ειδικά κολάρα εντοπισμού, ενώ λήφθηκαν δείγματα από το DNA τους, έτσι ώστε να παρακολουθούνται οι κινήσεις τους», ανέφερε ο κ. Μπουτάρης.