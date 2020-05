Ρεθύμνου

Βεντέτα με διπλό φονικό στα Ανώγεια

Αναστάτωση στην Κρήτη και φόβοι για συνέχεια στην αιματηρή βεντέτα. Το χρονικό της συμπλοκής. Ποιοι ήταν οι δύο άνδρες που έπεσαν νεκροί.

Δύο νεκροί και ένας ελαφρά τραυματίας είναι το τραγικό αποτέλεσμα μιας έντονης λογομαχίας στα Ανώγεια Ρεθύμνου, με ένα ολόκληρο χωριό να βρίσκεται σε αναστάτωση και οι κάτοικοι της Κρήτης να αναρωτιούνται για το πως οδηγήθηκαν στον θάνατο οι δύο άνδρες, ηλικίας 63 και 30 ετών.

Ένας διάλογος, αργά χθες το βράδυ, στη γειτονιά όπου διέμεναν οι δύο άνδρες στο Περαχώρι Ανωγείων οδήγησε σε παρεξήγηση. Η έντονη λογομαχία κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 30χρονου, πατέρα δύο παιδιών και γόνο γνωστής οικογένειας των Ανωγείων, και του 63χρονου, πατέρα πέντε παιδιών, ο οποίος εδώ και δεκαετίες ασχολείτο με την παράδοση, τη χοροδιδασκαλία και τη συγγραφή βιβλίων με μαντινάδες. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 30χρονος, γνωστός με το παρατσούκλι Κίτρος, σκότωσε τον 63χρονο, και στη συνέχεια ο γιος του θύματος σκότωσε τον 30χρονο και διέφυγε.

Στην προσπάθειά του να χωρίσει τους εμπλεκόμενους ένα ακόμα 30χρονος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο κέντρο Υγείας Ανωγείων, όπου άμεσα έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα μεταξύ των δύο οικογενειών. «Το μόνο που επικράτησε είναι ο θρήνος και τα μεγάλα γιατί. Καμία ασχήμια δεν έγινε από τους συγγενείς των νεκρών. Είναι ώρες δύσκολες για το χωριό μας και οφείλουμε οι κάτοικοι να σταθούμε ικανοί να στηρίξουμε τις οικογένειες και την ηρεμία στον τόπο μας», ανέφερε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο ιερέας των Ανωγείων, Ανδρέας Κεφαλογιάννης.

Στις 3:00 τα ξημερώματα οι σοροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Ηρακλείου του 30χρονου Γιώργου Ξυλούρη και στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου του 63χρονου Λευτέρη Καλομοίρη, όπου σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο της Σήμανσης και της Ασφάλειας βρίσκονται στα Ανώγεια, όπου ερευνούν τα στοιχεία και τα ευρήματα για να πέσει φως στην υπόθεση. Στην περιοχή βρίσκεται, από την πρώτη στιγμή, και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης υποστράτηγος Αντώνης Ρουτζάκης, ο οποίος συντονίζει τις έρευνες.

«Πρέπει να διαφυλαχθεί η ηρεμία στο χωριό, να μην παρασυρθούν από λάθος πληροφόρηση οι δημότες και να αφεθούν οι Αρχές να λειτουργήσουν για το καλύτερο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για τον τόπο μας και τους ανθρώπους μας», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης.