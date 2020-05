Λάρισα

Πέθανε από τσίμπημα μέλισσας

Θρήνος για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος έδινε επί τρεις εβδομάδες μάχη για να κρατηθεί στην ζωή.

Κηδεύτηκε στα Φάρσαλα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Λάζαρου, o 49χρονος επαγγελματίας αυτοκινητιστής, ο οποίος απεβίωσε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, στο οποίο νοσηλευόταν τις τελευταίες 20 μέρες περίπου.

Τον άτυχο 49χρονο είχε τσιμπήσει μέλισσα και έπαθε αλλεργικό σοκ.

Αρχικά, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων για τις πρώτες βοήθειες και κατά τη διακομιδή του προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, έπαθε απανωτά εμφράγματα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή μετά από 20 ημέρες κατέληξε.

Ο Νίκος ήταν ένα αγαπητό και εκλεκτό μέλος της κοινωνίας των Φαρσάλων. Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Μαριάννα.

Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ