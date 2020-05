Ρεθύμνου

Ανώγεια: έρευνες για το διπλό φονικό

Αναζητείται από την Αστυνομία ο γιος του 63χρονου που φέρεται να εμπλέκεται στην αιματηρή συμπλοκή στα Ανώγεια. Το χρονικό της τραγωδίας.

Ένα άτομο αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές στην ευρύτερη περιοχή των Ανωγείων, για συμμετοχή στο διπλό έγκλημα που συγκλονίζει από χθες το βράδυ την τοπική κοινωνία των Ανωγείων. Πρόκειται για τον γιο του 63χρονου που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του όπλου του 30χρονου συγχωριανού και γείτονά του στο Περαχώρι Ανωγείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, ο γιος του 63χρονου συμμετείχε στην αρχική λογομαχία μεταξύ του πατέρα του και του 30χρονου, αλλά και στην εξέλιξη του αιματηρού επεισοδίου.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, ήταν αυτός που τελικά πυροβόλησε θανάσιμα τον 30χρονο, ο οποίος είχε αρχικά πυροβολήσει τον 63 πατέρα του. Αμέσως μετά, ο νεαρός άνδρας, γιος του 63χρονου θύματος, τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι Αρχές τον αναζητούν, σε συνεργασία με αστυνομικές δυνάμεις τόσο του Ρεθύμνου όσο και του Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως σύντομα θα παραδοθεί στις Αρχές.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 63χρονος, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων και πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Ανωγείων, δέχτηκε μία σφαίρα στο σώμα του από το όπλο του 30χρονου. Από το όπλο του γιου τού θύματος, ο 30χρονος δέχτηκε έξι σφαίρες.

Αυτή την ώρα στο χωριό επικρατεί απόλυτη σιωπή, ενώ αναμένεται το απόγευμα να γίνει η κηδεία του 30χρονου στα Ανώγεια και αύριο Δευτέρα η κηδεία του 63χρονου.