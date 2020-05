Σέρρες

Εξιχνίαση κλοπής σε βάρος ταχυδρόμου

Έξι μήνες μετά την κλοπή ταυτοποίηθηκαν οι δράστες. Η κλεμμένη μηχανή από άλλη πόλη.

Την υπόθεση κλοπής χρηματικού ποσού 20.000 ευρώ από ταχυδρομικό υπάλληλο που παρέδιδε συντάξεις σε περιοχή των Σερρών εξιχνίασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας. Οι έρευνες των αστυνομικών οδήγησαν στην ταυτοποίηση των στοιχείων τριών ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα τρία άτομα μαζί με δύο ακόμη συνεργούς, το μεσημέρι της 26ης Νοεμβρίου 2019, εκμεταλλευόμενοι ολιγόλεπτη στάση ταχυδρομικού υπαλλήλου που πραγματοποιούσε διανομή, παραβίασαν το όχημα που χρησιμοποιούσε και αφαίρεσαν τσάντα με το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ, που προοριζόταν για την καταβολή συντάξεων.

Για τη διάπραξη της κλοπής χρησιμοποιήθηκε μια κλεμμένη μοτοσυκλέτα από περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία εντοπίσθηκε από τους αστυνομικούς και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της.