Καβάλα

Διακίνηση παράτυπων μεταναστών με…πολυτελή αυτοκίνητα!

Με «κούρσα» προωθούσαν αλλοδαπούς χωρίς έγγραφα, από τα σύνορα προς την ενδοχώρα.

Συνελήφθησαν στην Εγνατία Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας, δύο διακινητές, οι οποίοι προσπάθησαν να προωθήσουν στο εσωτερικό της χώρας δύο παράνομους μετανάστες.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο δράστες γιατί τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε πολυτελές αυτοκίνητο και να μεταφέρουν, παράνομα, στο εσωτερικό της χώρας, δύο μη νόμιμους μετανάστες, ενώ το όχημα κατασχέθηκε.

Οι συλληφθέντες ειναι πλέον αντιμέτωποι με τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση για ενεργεί το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας.

Παράλληλα, χθες το απόγευμα, σε αγροτική οδό του νομού Έβρου, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικούς Τμήματος Τυχερού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, δύο αλλοδαποί που κατηγορούνται για απόπειρα παράνομης μεταφοράς μεταναστών.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο δράστες, που πήγαιναν με αυτοκίνητο στην περιοχή για να παραλάβουν και να προωθήσουν στη χώρα μη νόμιμους μετανάστες.

Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, για το παραπάνω όχημα είχε δηλωθεί κλοπή τον Απρίλιο του 2020 σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης.

Το αυτοκίνητο μάλιστα κατασχήθηκε έτσι ώστε να δοθεί πίσω στον ιδιοκτήτη του.