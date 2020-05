Αχαΐα

Άφησε το παιδί της μόνο του κι αυτό εξαφανίστηκε για μέρες

Μετά από δύο μέρες εντοπίστηκε το ανήλικο που είχε αφήσει μόνο του η μητέρα του.

Συνελήφθη μία γυναίκα, που άφησε μόνο του το παιδί της, το οποίο εξαφανίστηκε για δύο μέρες.

Η γυναίκα άφησε τον 10χρονο γιο της χωρίς επίβλεψη, το πρωί της Πέμπτης και το παιδί εξαφανίστηκε.

Τελικά, εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, από αστυνομικούς, να περιφέρεται σε πλατεία της Πάτρας.

Το 10χρονο αγόρι τέθηκε υπό προστατευτική φύλαξη και η γυναίκα συνελήφθη.