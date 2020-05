Λάρισα

Φόλα σε δεκάδες σκυλιά (εικόνες)

Αδέσποτα αλλά και οικόσιτα σκυλιά έπεσαν θύματα ανεγκέφαλου.

Πάνω από δέκα σκυλιά βρέθηκαν νεκρά στην παραλία του Αγιόκαμπου στη Λάρισα.

Σύμφωνα με καταγγελίες, άγνωστος έριξε φόλες στην περιοχή.

Άλλα σκυλιά ήταν αδέσποτα και άλλα οικόσιτα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής έχουν εξοργιστεί και θρηνούν τα ζώα τους.

Πηγή: onlarissa.gr