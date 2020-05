Δράμα

Θύμα εξαπάτησης και κλοπής έπεσε ηλικιωμένη

Ο δράστης προφασίστηκε ότι τον είχε στείλει γνωστός της και κατάφερε να αρπάξει χρήματα που είχε η ηλικιωμένη στο σπίτι της.

Θύμα εξαπάτησης και κλοπής με τη μέθοδο της απασχόλησης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στη Δράμα. Ο δράστης μετέβη στην οικία της γυναίκας, 91 ετών, και προφασιζόμενος ότι τον έχει στείλει γνωστός της και εκμεταλλευόμενος την ολιγόλεπτη απασχόλησή της, κατάφερε να αφαιρέσει από το εσωτερικό του σπιτιού χρηματικό ποσό.

Μετά από έρευνες και αναζητήσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον δράστη, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε το μεγαλύτερο μέρος των αφαιρεθέντων χρημάτων, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην ηλικιωμένη.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε, επίσης, ότι ο δράστης, από κοινού με έναν συνεργό του, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, είχαν αφαιρέσει ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο, που κατασχέθηκε και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη του.