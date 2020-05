Ηράκλειο

Από το παιχνίδι βρέθηκε στην Εντατική

Αγωνία για το αγοράκι που ενώ έπαιζε χτύπησε άσχημα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σε εφιάλτη μετατράπηκε το παιχνίδι για ένα αγοράκι, μόλις 9 ετών.

Το παιδί έπαιζε με την μπάλα, στην αυλή του σπιτιού του, στις Βούτες Ηρακλείου.

Όταν η μπάλα έφυγε στο δρόμο, εκείνο έτρεξε να την πιάσει, όμως τη στιγμή εκείνη, περνούσε ένα αυτοκίνητο που χτύπησε το αγόρι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε το παιδί στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, που επικοινώνησε με τον Διοικητή του νοσοκομείου κ. Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδάκι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου σε σοβαρή κατάσταση ωστόσο εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η πορεία της υγείας του θα έχει θετική εξέλιξη.