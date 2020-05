Ρεθύμνου

Γιώργος Ξυλούρης: Βαφτίστηκε το παιδί του λίγο πριν την κηδεία του (βίντεο)

Το ανατριχιαστικό μοιρολόι της χαροκαμένης μάνας και το σπαρακτικό μήνυμα της αδερφής του. Στο πένθος τα Ανώγεια, μετά το διπλό φονικό.

Ο τραγικός επίλογος για τον Γιώργο Ξυλούρη, τον ένα εκ των δυο θυμάτων της φονικής συμπλοκής στα Ανώγεια, γράφτηκε το απόγευμα της Κυριακής.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, μέσα σε κλίμα σπαραγμού και οδύνης και υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, η οικογένεια του τον οδήγησε στην τελευταία του κατοικία, στο κοιμητήριο Ανωγείων.

Η κηδεία του 30χρονου πατέρα έγινε σε βαρύ κλίμα ενώ λίγες ώρες πριν, βαφτίστηκε και το παιδί της οικογένειας. Σύμφωνα με το σχετικό έθιμο, σε περίπτωση που πεθάνει ο πατέρας ενός αβάπτιστου παιδιού, το μυστήριο γίνεται εσπευσμένα πριν από την κηδεία.

Νωρίτερα, το άψυχο σώμα του Γιώργου Ξυλούρη, μεταφέρθηκε στο σπίτι του εκεί όπου ράγισαν και οι πέτρες από το μοιρολόι της οικογένειας του.

Δείτε το βίντεο που μεταδίδει το cretapost.gr

Εξάλλου, σπαρακτικό ήταν και το μήνυμα της αδερφής του Γιώργου Ξυλούρη στο Facebook, το οποίο δημοσιοποίησε το zarpanews.gr.

Να σημειωθεί ότι την Δευτέρα θα παιχτεί ακόμα μια πράξη της τραγωδίας, που τις τελευταίες ώρες έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, καθώς η οικογένεια και οι συγγενείς θα αποχαιρετήσουν τον 63χρονο Λευτέρη Καλομοίρη, που έπεσε επίσης νεκρός στην μοιραία συμπλοκή.

Υπενθυμίζεται ότι ο γιος του 63χρονου που φέρεται να εμπλέκεται στην τραγική υπόθεση παραδόθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στις Αρχές, δίνοντας την δική του εκδοχή για το τραγικό συμβάν που βύθισε στο πένθος δυο οικογένειες της περιοχής.