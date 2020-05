Θεσσαλονίκη

“Μαγικές” εικόνες από την Θεσσαλονίκη σε καραντίνα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής λήψη, με την “νύμφη του Θερμαϊκού” όμορφη όπως πάντα, αλλά… σιωπηλή, λόγω των περιοριστικών μέτρων!

Η Θεσσαλονίκη στην καραντίνα παρέμεινε σιωπηλή και άδεια, αλλά πάντα όμορφη.

Η Ελλάδα έβλεπε τη Νέα Παραλία, τα Κάστρα, τα Λαδάδικα, την Άνω Πόλη χωρίς κόσμο. Αλλά ο κόσμος της Θεσσαλονίκης έμαθε να μένει σπίτι, γιατί αγαπάει τη ζωή και υπολογίζει τους αδυνάμους. Όχι από φόβο, αλλά από σεβασμό.

Οι συνθήκες της καραντίνας μας έφεραν πιο κοντά μέσα από τηλέφωνα, οθόνες υπολογιστών, ταράτσες, μπαλκόνια γιατί τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από την αγάπη μας για παρέα. Μετατράπηκε η υπομονή σε δύναμη, πίστη και λογισμό, γιατί όταν μετρηθούμε θέλουμε να είμαστε όλοι εκεί. Η πόλη είναι όμορφη και μοναδική. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι οι άνθρωποι της, οι παρέες της και οι ιστορίες της.

Εάν κάποιος ρωτούσε “γιατί κλειστήκατε μέσα;”, “γιατί είναι έρημοι οι δρόμοι σας και άδειες οι πλατείες;”, η μόνη απάντηση θα ήταν “γιατί στη Θεσσαλονίκη αγαπάμε τη ζωή και περιμένουμε όταν όλο αυτό τελειώσει να περπατήσουμε ξανά μαζί, να παίξουμε παρέα στην πλατεία και να τρέξουμε στη Νέα Παραλία.

Να δούμε τους επαγγελματίες να ανοίγουν τα μαγαζιά τους, τους μαγαζάτορες να σερβίρουν τον καφέ που θα πιούμε παρέα. Μέχρι τότε όμως θα κάνουμε υπομονή γιατί από το μεγάλο πάρτι της ζωής δεν θέλουμε να λείπει κάνεις. Μέχρι τώρα τα έχουμε καταφέρει περίφημα”.

Είναι τα λόγια και κυρίως το βίντεο του Αλέξανδρου Οικονομίδη μέσα στο lockdown που ταξιδεύει τους πάντες μέσα στην πόλη, ξυπνώντας αναμνήσεις από μια Θεσσαλονίκη που “ησυχάζει” και γεμίζοντας όλους με θέληση και πείσμα να την γεμίσουν και πάλι με φωνές.