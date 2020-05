Κυκλάδες

Πρόσκρουση πλοίου στην Σαντορίνη

Λαχτάρησαν οι επιβάτες του οχηματαγωγού πλοίου Olympus...

Στο λιμάνι της Θήρας προσέκρουσε ελαφρά κατά τη διάρκεια χειρισμών πρόσδεσης το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Olympus, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Το πλοίο, στο οποίο επέβαιναν 17 επιβάτες, 7 οχήματα, 9 φορτηγά και 56 μέλη πληρώματος, είχε αναχωρήσει από το Ρέθυμνο με προορισμό Θήρα, Μήλο και Πειραιά.

Το πλοίο αφού επιθεωρηθεί από τον παρακολουθούντα θα συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο πλοίο είχε παρόμοιο ατύχημα τον περασμένο Αύγουστο και πάλι στην Σαντορίνη.