Ρεθύμνου

Ανώγεια: με μαντινάδες το τελευταίο αντίο στον Λευτέρη Καλομοίρη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Θρήνος στα Ανώγεια για τους δύο νεκρούς. Σήμερα η κηδεία του “ντελικανή της μαντινάδας”. Τα σπαρακτικά μηνύματα και το ξεχωριστό αντίο συγγενών και φίλων.

Με μαντινάδες αποχαιρετούν συγγενείς, φίλοι και γνωστοί τον 63χρονο Λευτέρη Καλομοίρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο διπλό φονικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Ανώγεια. Η νεκρώσιμος ακολουθία του “ντελικανή της μαντινάδας” θα τελεστεί σήμερα στο Περαχώρι Ανωγείων.

Το προσωπικό προφίλ όπου διατηρούσε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης έχει κατακλυστεί από μαντινάδες που ο ίδιος έλεγε. Ο Λευτέρης Καλομοίρης αγαπούσε την παράδοση αλλά και τους κρητικούς χορούς που δίδασκε σε αρκετούς μαθητές του.

Χθες, το δεύτερο θύμα της αιματηρής συμπλοκής, ο 30χρονος Γιώργος Ξυλούρης, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, σε κλίμα οδύνης και σπαραγμού και υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Η κηδεία του 30χρονου πατέρα έγινε σε βαρύ κλίμα ενώ λίγες ώρες πριν, βαφτίστηκε και το παιδί της οικογένειας. Σύμφωνα με το σχετικό έθιμο, σε περίπτωση που πεθάνει ο πατέρας ενός αβάπτιστου παιδιού, το μυστήριο γίνεται εσπευσμένα πριν από την κηδεία.

Σπαρακτικό είναι το μήνυμα της αδερφής του Γιώργου Ξυλούρη στο Facebook:

Υπενθυμίζεται ότι ο γιος του 63χρονου Λευτέρη Καλομοίρη, που φέρεται να εμπλέκεται στην τραγική υπόθεση, παραδόθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στις Αρχές, δίνοντας την δική του εκδοχή για το τραγικό συμβάν που βύθισε στο πένθος δυο οικογένειες της περιοχής.

Ο 29χρονος, όπως όλα τα στοιχεία δείχνουν, πυροβόλησε τον 30χρονο, ο οποίος νωρίτερα είχε σκοτώσει τον 63χρονο πατέρα του Λευτέρη Καλομοίρη. Οι δύο νέοι διαπληκτίστηκαν, ο 30χρονος αποχώρησε από το σημείο της έντασης, αλλά επέστρεψε αργότερα οπλισμένος.

Ο 63χρονος μπροστά στο όπλο ζήτησε από τον 30χρονο να φύγει και να δώσει τέλος στην ένταση, όμως ο 30χρονος τον πυροβόλησε με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του πρώτου. Ο γιος του θύματος πυροβόλησε στην συνέχεια τον 30χρονο και τράπηκε σε φυγή.

Ο πατέρας του Γιώργου Ξυλούρη που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του γιου του μαντιναδολόγου, δίνει την δική του εκδοχή για το πως έγινε το διπλό φονικό το βράδυ του Σαββάτου στα Ανώγεια. «Στα χέρια του παιδιού μου δε βρέθηκε πυρίτιδα» τονίζει χαρακτηριστικά και προσθέτει ότι ο 30χρονος γιος του δεν πυροβόλησε. «Το παιδί μου είναι καθαρό, πεντακάθαρο» σημείωσε.