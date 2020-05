Θεσσαλονίκη

Εμπρησμός σε ΑΤΜ στην Καλαμαριά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στο στόχαστρο ληστών μπήκε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών στην Θεσσαλονίκη...

Στόχος εμπρηστών έγινε στις 4.30 τα ξημερώματα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο μηχάνημα που βρίσκεται επί της οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες δεν φαίνεται να αφαίρεσαν κάποιο χρηματικό ποσό.

Το περιστατικό ερευνάται από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, ενώ στο "μικροσκόπιο" των Αρχών έχει μπει και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.