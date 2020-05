Ρεθύμνου

Λευτέρης Καλομοίρης: Συγκλόνισε η κόρη του στην κηδεία (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Με μαντινάδες το “τελευταίο αντίο” στον “Ντελικανή” των Ανωγείων.

Με τραγούδια και μαντινάδες αποχαιρέτησαν οι Ανωγειανοί τον “Ντελικανή” Λευτέρη Καλομοίρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο διπλό φονικό του Σαββάτου.

Συγκλόνισε η κόρη του, Αριστέα, στον επικήδειο λόγο που εκφώνησε στον Ιερό Ναό της Παναγίας στο Περαχώρι., στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας στους συγχωριανούς της και μάλιστα μέσα στον μεγαλύτερο πόνο της, αυτόν του χαμού του πατέρα της, κάτι που εξυψώνει ακόμα περισσότερο τα λόγια της, όπως υπογραμμίζει στο ρεπορτάζ της η ιστοσελίδα anogi.gr

Τα λόγια της κόρης του Λευτέρη Καλομοίρη:

«Ευχαριστώ θερμά όλο τον κόσμο που βρίσκεται εδώ για να τιμήσει τον πατέρα μου. Τον ντελικανή μας. Έναν άνθρωπο που από το υστέρημά του μας μεγάλωσε αλλά και συμμετείχε πάντα στις χαρές και τις λύπες του χωριού.

Αλλά σήμερα δεν θρηνούμε μόνο τον πατέρα μου. Χάθηκαν δύο ψυχές και θρηνούμε και για τις δύο. Ο Θεός να δίνει δύναμη και στις δύο οικογένειες να αντέξουν τον πόνο και να προχωρήσουν ώστε όλα να τελειώσουν εδώ.

Ο πατέρας μου ήταν μερακλής, γλεντζές, αγαπούσε τη ζωή και την παράδοση. Έτσι θέλω να τον αποχαιρετήσετε απόψε όλοι σας. Με τραγούδια και μαντινάδες.

Πατέρα μου καλό ταξίδι. Και σου λέω μόνο αυτό:

Ό,τι κι αν πω μου φαίνεται θα είναι για σένα λίγο.

Γι’ αυτό σιωπώ και αρέσει μου μόνο να σε ξανοίγω…

Η Αριστέα Καλομοίρη θα αναλάβει την Σχολή Χορού που διατηρούσε ο πατέρας της από το 1990 μέχρι σήμερα.

Βίντεο: Cretapost.gr

Την Κυριακή, το δεύτερο θύμα της αιματηρής συμπλοκής, ο 30χρονος Γιώργος Ξυλούρης, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, σε κλίμα οδύνης και σπαραγμού και υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.