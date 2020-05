Ρεθύμνου

Ανώγεια: Στο όπλο που παραδόθηκε οι απαντήσεις για το διπλό φονικό

Παρέδωσε όπλο η οικογένεια Ξυλούρη. Τι υποστηρίζει η πλευρά Καλομοίρη και τι η πλευρά Ξυλούρη.

Στο ΑΤ Ανωγείων παρέδωσε ο όπλο η οικογένεια Ξυλούρη, με την Αστυνομία και τις δικαστικές αρχές να συνθέτουν το «παζλ» της υπόθεσης.

Το όπλο έχει ήδη σταλεί στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για βαλλιστικό έλεγχο, ενώ ήδη βρίσκονται εκεί δείγματα ρούχων τόσο του Λευτέρη Καλομοίρη, όσο και του Γιώργου Ξυλούρη, για να φανεί σε ποιον ανήκουν τα αίματα που φέρουν,

Στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια βρίσκονται και τέσσερις βολίδες από το άψυχο σώμα του Ξυλούρη, ενώ στην περίπτωση του 63χρονου δε βρέθηκε κάλυκας, αφού το τραύμα ήταν διαμπερές. Στο σημείο του φονικού, ωστόσο, εντοπίστηκαν και συλλέχθηκαν 9 κάλυκες, με τις πληροφορίες να θέλουν τουλάχιστον τον έναν εξ αυτών να ανήκει σε δεύτερο όπλο.

Τι ισχυρίστηκε ο 29χρονος για τη μοιραία βραδιά

Σύμφωνα με τους συνηγόρους του 29χρονου ο πελάτης τους ο οποίος, όπως τόνισαν θρηνεί, φέρεται να κατέθεσε στις αρχές, πως όταν σκότωσε τον 30χρονο συγχωριανό του δεν είχε καμία λογική σκέψη. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο 29χρονος μέσω του δικηγόρου του το μοιραίο βράδυ του διπλού φονικού αρχικά ο ίδιος διαπληκτίστηκε έντονα με τον 30χρονο έξω από το σπίτι της οικογένειας Καλομοίρη και ο καβγάς κατέληξε σε ξυλοδραρμό. Όπως ισχυρίζεται στη συνέχεια χώρισαν και ίδιος πήγε να κάνει μπάνιο. Έξω από το σπίτι έμεινε ο πατέρας του Λευτέρης Καλομοίρης και η μάνα του, όταν επέστρεψε ο Γιώργος Ξυλούρης και επιτέθηκε στον πατέρα του. Έπειτα άκουσε όπως ισχυρίζεται φωνές και πυροβολισμό και όταν βγήκε έξω είδε τον Ξυλούρη πάνω από το νεκρό πατέρα του. Τότε όπως παραδέχεται τον πυροβόλησε και λίγο αργότερα έπεφτε νεκρός.

Ο 29χρονος υπενθυμίζουμε ότι παραδόθηκε στις αρχές την Κυριακή όπου και παρέδωσε το όπλο του.

Η πλευρά Ξυλούρη

Εκπρόσωποι της οικογένειας Ξυλούρη παρέδωσαν στο Αστυνομικό τμήμα Ανωγείων, τη Δευτέρα ένα όπλο.

Όπως δηλώνει από την πλευρά ο πατέρας του Γιώργου Ξυλούρη:

«Από νωρίς καθόμαστε εδώ. Το παιδί μου πήγε στην πλατεία. Είχε αφήσει το αμάξι του σε μία άκρη σε έναν χώρο, ο οποίος δεν ήταν δικός του, ήταν άλλου και όπως ερχότανε τον προκαλούσαν και του επιτέθηκαν. Τον έκανε "σάκο του μποξ". Του έσπασε τα μούτρα. Ήρθε στο σπίτι, το παιδί μου πήγε και έπλυνε τα αίματα και έρχεται κάτω από το σπίτι», σύμφωνα με τη μαρτυρία του κ. Ξυλούρη, που όπως είπε έβριζε χρησιμοποιώντας μάλιστα, αισχρούς χαρακτηρισμούς.

«Λογικό ήταν να νευριάσει ο γιός μου. Έφυγε από την πίσω πόρτα. Του την είχα στήσει εκεί. Σκότωσε πρώτα τον πατέρα του στην αγκαλιά του γιού μου και μετά σκότωσε τον γιο μου και του έκανε και εκτελεστική. Σκότωσε τον πατέρα του ο ίδιος. Κατά λάθος, εσκεμμένα, δεν ξέρω, εκείνος ξέρει. Το παιδί μου δεν πυροβόλησε. Το όπλο θα παραδοθεί. Στα χέρια του γιου μου δεν βρέθηκε πυρίτιδα. Δεν έψαχνε φασαρίες. Για μένα αυτός ο άνθρωπος είναι ένας κατά συρροή δολοφόνος».

Ενώ οι δικηγόροι της οικόγενειας Ξυλούρη, κ. Κοκοσάλης και Βρέντζος ανέφεραν στο neakriti.gr

«Αυτή τη στιγμή το μυαλό και η συνείδηση όλων μας είναι στους δύο νεκρούς που θρηνεί το χωριό. Η οικογένεια Ξυλούρη αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται το πένθος της, τις προσεχείς ημέρες όμως θα ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της που της παρέχονται από τον Κώδικα Τεχνικής Δικονομίας. Μέλημα μας είναι η ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας μακριά από καταστάσεις οι οποίες θα συγκαλύψουν ή θα δώσουν μία συγκεκριμένη κατεύθυνση στην υπόθεση η οποία τελικά δεν θα επαληθευτεί από τα εργαστηριακά ευρήματα. Μέλημα όλων μας είναι να αποδοθεί η Δικαιοσύνη και σε κάθε περίπτωση να μην αδικηθεί είτε η μία είτε η άλλη πλευρά. Αναμένουμε με ενδιαφέρον και τα εργαστηριακά πορίσματα τα οποία σίγουρα θα δώσουν αν θέλετε τη σωστή κατεύθυνση στη συγκεκριμένη υπόθεση και σε κάθε περίπτωση έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη ότι θα πράξει αυτό που πρέπει να πράξει. Βασικό μας μέλημα και παράκληση τουλάχιστον της οικογένειας που εμείς εκπροσωπούμε είναι να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή στο χωριό και να αποφύγουμε τις όποιες κακοτοπιές συνεπάγεται αυτό το ατυχές περιστατικό που συγκλονίζει το χωριό».

«Θα ήθελα να εκφράσω συλλυπητήρια και στις δύο οικογένειες και περαιτέρω θα ήθελα να τονίσω ότι από την πλευρά μας αυτό που είναι ουσιαστικό είναι να εισφέρουμε όσα περισσότερα στοιχεία μπορούμε για να έχουμε μία αξιολογική κρίση από το δικαστήριο και από τις αρχές και από τον κύριο ανακριτή η οποία θα αποδώσει τη δικαιοσύνη την οποία επιζητεί όλη η κοινωνία των Ανωγείων. Από κει και πέρα αυτό που είναι σημαντικότερο όλων σε αυτή τη φάση, αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε είναι να επιτευχθεί κοινωνική ειρήνη και να μη διασπαστεί η κοινωνική συνοχή».

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

"Συνελήφθη, σήμερα (03.05.2020) το μεσημέρι, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία ημεδαπού. Ειδικότερα, χθες (02.05.2020) το βράδυ, ο ανωτέρω συλληφθείς με την χρήση όπλου, πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα ημεδαπό, ο οποίος σε προγενέστερο χρόνο είχε τραυματίσει με όπλο επίσης θανάσιμα, έναν ακόμη ημεδαπό. Στο σημείο μετέβησαν, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ρεθύμνης και Ηρακλείου καθώς και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ρεθύμνης.Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνης ενώ ο συλληφθείς με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρεθύμνης".

Πηγή: neakriti.gr