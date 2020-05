Ξάνθη

Λήξη της καραντίνας για δυο χωριά της Ξάνθης

Έληξε η καραντίνα για δύο ακόμα χωριά, οι κάτοικοι των οποίων επιστρέφουν στην κανονικότητα.

Έληξε μετά από 14 μέρες η καραντίνα που είχε επιβληθεί στα χωριά Ζουμπούλι και Αρναούτι, στο δήμο Μύκης, στην Ξάνθη.

Τα δύο χωριά μπήκαν σε καραντίνα στις 21 Απριλίου, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων του ιού, και οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους καθώς η κυκλοφορία απαγορεύτηκε.

Παράλληλα ελήφθη μέριμνα από τον δήμο Μύκης και την Περιφέρεια για την προμήθεια όλων των απαραίτητων αγαθών και την εξυπηρέτηση όσων πολιτών χρειάζονταν βοήθεια, καθώς και για τις απαραίτητες εργασίες των κτηνοτρόφων και αγροτών, ενώ σε επιφυλακή είναι και η Πυροσβεστική για την παροχή οποιασδήποτε συνδρομής.