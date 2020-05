Χαλκιδική

“Τσάμπα” διάρρηξη σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ

Παραβίασαν τα ρολά του καταστήματος και μπήκαν στο εσωτερικό του τα ξημερώματα.

(φωτογραφία αρχείου)

Άγνωστοι εισήλθαν σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην Αρναία Χαλκιδικής, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να παραβιάσουν το χρηματοκιβώτιο, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν χωρίς «λεία».

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα, όταν οι δράστες παραβίασαν τα προστατευτικά ρολά του καταστήματος και μπήκαν στο εσωτερικό του.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν στο σημείο όπου βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο, το οποίο επιχείρησαν ανεπιτυχώς να διαρρήξουν. Τελικά τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από την αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνες.