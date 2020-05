Θεσσαλονίκη

“Ξάφρισε” κοσμήματα και τα πούλησε σε ενεχυροδανειστήριο

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης που «τρύπωσε» στο εργαστήρι αργυροχρυσοχοΐας και έκλεψε κοσμήματα. Κατηγορίες και σε βάρος του ιδιοκτήτη του ενεχυροδανειστηρίου.

Τριανταεπτάχρονος έκλεψε, εν μέσω «καραντίνας», κοσμήματα αξίας 50 χιλιάδων ευρώ από κεντρικό εργαστήρι αργυροχρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια πούλησε τα κλοπιμαία σε ενεχυροδανειστήριο, εισπράττοντας ως αντίτιμο χρηματικό ποσό.

Ο 37χρονος, με καταγωγή από την Γεωργία, ταυτοποιήθηκε από την αστυνομική έρευνα ως δράστης της κλοπής και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο 60χρονος ιδιοκτήτης του ενεχυροδανειστηρίου που κατηγορείται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Ο τελευταίος συνελήφθη και κατόπιν έρευνας στην οικία του εντοπίστηκαν πλήθος κοσμημάτων και τμήματα από ασήμι, όπως επίσης ένα πιστόλι με 205 φυσίγγια.

Όπως ανακοινώθηκε, η κλοπή σημειώθηκε στο τέλος του περασμένου μήνα, όταν ο δράστης, παραβιάζοντας παράθυρο, «τρύπωσε» στο εργαστήρι αργυροχρυσοχοΐας, απ' όπου αφαίρεσε χειροποίητα κοσμήματα από ασήμι και ημιπολύτιμους λίθους και κουτιά με λίθους.

Τα κλοπιμαία -όπως ανακοίνωσε η αστυνομία- κατέληξαν στο σύνολό τους στο ενεχυροδανειστήριο, το οποίο βρίσκεται στην ανατολική Θεσσαλονίκη, αφού ο δράστης εισέπραξε προηγουμένως ποσό μικρότερο από την εκτιμώμενη αξία των 50 χιλιάδων ευρώ.