Ρεθύμνου

Αποφυλακίστηκε ο “παιδεραστής του Ρεθύμνου”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Είχε καταδικαστεί σε... 401 χρόνια συνολικής φυλάκισης κατηγορούμενος για παιδεραστία.

Αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Γρεβενών όπου εξέτιε την ποινή του ο Ν.Σ. , ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 401 χρόνια συνολικής φυλάκισης κατηγορούμενος για παιδεραστία. Παρ' όλα αυτά, ο νόμος ορίζει ως ανώτατη εκτιτέα ποινή κάθειρξης τα 25 χρόνια για αυτού του είδους τις υποθέσεις

Είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο τον Δεκεμβρίου του 2011 επ΄ αυτοφώρω, για κατάχρηση σε ασέλγεια σε βάρος τριών ανηλίκων. Τον Μάιο του 2013 είχε καταδικαστεί για τις πράξεις του, κατάχρηση σε ασέλγεια και απόπειρα κατάχρησης, σε βάρος 36 παιδιών. Το 2016 το Εφετείο του επέβαλε την ακριβώς ίδια ποινή καθώς για τα εγκλήματα αυτά δεν προβλέπεται ισόβια κάθειρξη.

Σύμφωνα με την «Κρητική Επιθεώρηση», ο Σειραγάκης πήρε αποφυλακιστήριο από τις φυλακές των Γρεβενών στις 22 Απριλίου, έχοντας εκτίσει οκτώ χρόνια και πέντε μήνες κάθειρξη, από τα συνολικά 25 έτη που προβλέπονται ως ανώτατη εκτιτέα ποινή, δηλαδή τα δύο πέμπτα της συνολικής του ποινής.

Έχοντας παραμείνει έγκλειστος στις φυλακές της Τρίπολης αρχικά και ακολούθως στην φυλακή των Γρεβενών, σύμφωνα με την πρόταση του διευθυντή του τελευταίου σωφρονιστικού ιδρύματος, ο Ν.Σ. είχε συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια, ενώ είχε δείξει πολύ καλή συμπεριφορά, χωρίς παραπτώματα εντός του ιδρύματος. Παράλληλα, είχε συμπληρώσει και 1300 μεροκάματα στο κυλικείο των φυλακών για όσο χρονικό διάστημα έμεινε έγκλειστος. Επομένως, η πρόταση του προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ήταν υπέρ της αποφυλάκισης και τελικά, και το Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της οικείας εισαγγελίας αποφάσισε την αποφυλάκισή του.

Σύμφωνα με την «Κρητική Επιθεώρηση», ο Ν.Σ. δήλωσε τόπο διαμονής τη Θεσσαλονίκη, από όπου δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί, σύμφωνα με τους περιοριστικούς όρους, που προβλέπουν και την εμφάνιση του κάθε μήνα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα ενώ με βάση την απόφαση δεν μπορεί να εμφανιστεί στο Ρέθυμνο.