Ρεθύμνου

Ανώγεια: Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο αδελφός του μαντιναδολόγου (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Θρήνος στο χωριό για τους δύο νεκρούς. Τι υποστηρίζει ο γιος του ενός θύματος, που ομολόγησε την δολοφονία του συνομηλίκου του.