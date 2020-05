Λέσβος

Σε καραντίνα πρόσφυγες και μετανάστες που έφτασαν στην Λέσβο

Η πρώτη, μετά την 1η Απριλίου, βάρκα με πρόσφυγες και μετανάστες έφθασε στη Μυτιλήνη!

(φωτό αρχείου)

Με 50 περίπου επιβαίνοντες έφθασε στη Λέσβο η πρώτη μετά την 1η Απριλίου βάρκα με πρόσφυγες και μετανάστες.

Στη βάρκα επέβαιναν άνδρες, γυναίκες και παιδιά αφρικανικής και αφγανικής καταγωγής. Η αποβίβαση έγινε στις 7:00 το πρωί περίπου στο Καλό Λιμάνι στη βορειοδυτική Λέσβο, σημείο μακριά από τις συνήθεις ακτές αποβίβασης στην ανατολική, βορειοανατολική και ανατολική Λέσβο.

Λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού παραμένουν στο σημείο αποβίβασής τους, ενώ να σημειωθεί ότι προβλέπεται πριν από οτιδήποτε άλλο να τεθούν σε 14ήμερη καραντίνα.

Την 1η Απριλίου, 39 μετανάστες και πρόσφυγες από το Αφγανιστάν και χώρες της Αφρικής είχαν καταφέρει να βγουν στην παραλία «Τσόνια» και να κατευθυνθούν στο χωριό Κλειώ, πριν εντοπιστούν και τεθούν σε καραντίνα. Έκτοτε, μέχρι και χθες, στον ένα και πλέον μήνα δηλαδή που είχε μεσολαβήσει, καμία βάρκα με μετανάστες από τα απέναντι τουρκικά παράλια δεν έχει καταφέρει να φτάσει σε ελληνικό νησί. Παρόμοια επίδοση έχει να καταγραφεί από το 2012, όπως επισημαίνουν στην «Κ» αρμόδια στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Στο ίδιο διάστημα, από την 1η Απριλίου μέχρι χθες, έχουν καταγραφεί ούτε λίγο ούτε πολύ 17 απόπειρες μεταναστών να προσεγγίσουν με βάρκες τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δίχως πάντως επιτυχία. Η είσοδός τους εντός ελληνικών χωρικών υδάτων έχει αποτραπεί από τα πληρώματα πλωτών του Λιμενικού. Η εντολή που έχουν λάβει είναι να μην επιτρέπουν στις βάρκες των μεταναστών να καταπλέουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τον τελευταίο μήνα εκτιμάται ότι έχει αποτραπεί η άφιξη στη χώρα 600 - 700 παράτυπων μεταναστών.