Κορονοϊός: Εισαγγελική παρέμβαση για τον θάνατο του 35χρονου

Έρευνα για τυχόν ιατρικές ευθύνες παρήγγειλε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Προκαταρκτική εξέταση για τυχόν ποινικές ευθύνες αναφορικά με την περίπτωση του θανάτου του 35χρονου, τον περασμένο μήνα, στη Θεσσαλονίκη, που καταγράφηκε ως το νεότερο θύμα του κορονοϊού στη χώρα, διενεργείται ύστερα από εισαγγελική παραγγελία.

Προηγήθηκε εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Στέφανου Ζαρκαντζιά προς τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Γιώργο Νούλη, ο οποίος με τη σειρά του παρήγγειλε τη σχετική έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του 35χρονου ξυλουργού και οι συνθήκες νοσηλείας του στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος».

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, στο πλαίσιο της έρευνας, που σε πρώτη φάση θα ανατεθεί σε Πταισματοδίκη, αναμένεται να αναζητηθούν το ιστορικό νοσηλείας του 35χρονου και το πιστοποιητικό θανάτου, ενώ αναμένεται να κληθούν για κατάθεση και οι οικείοι του. Αφού συγκεντρωθεί το υλικό και ληφθούν οι καταθέσεις από πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, το πιθανότερο είναι να διεξαχθεί ιατρική πραγματογνωμοσύνη από επιδημιολόγο ή λοιμωξιολόγο.

Κατά τις ίδιες πηγές, τα ευρήματα της προκαταρκτικής εξέτασης θα εκτιμηθούν στη συνέχεια από την εισαγγελική Αρχή για το εάν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες από αμέλεια, συνδεόμενες με ιατρικές ενέργειες που έλαβαν χώρα στην περίπτωση του 35χρονου.