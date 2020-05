Θεσσαλονίκη

Πανικός από έκρηξη σε διαμέρισμα (εικόνες)

Συναγερμός μετά από έκρηξη σε διαμέρισμα επί της οδού Ολύμπου.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε διαμέρισμα, επί της οδού Ολύμπου.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 14:00, ακούστηκε σε μεγάλη ακτίνα και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, που απέκλεισαν την περιοχή.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν για έκρηξη που προκλήθηκε από γκαζάκι ή φιάλη υγραερίου.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, από το συμβάν τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνδρας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο ισόγειο της διπλανής πολυκατοικίας βρίσκεται σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα, οι πελάτες και οι εργαζόμενοι των οποίων βγήκαν έξω αναστατωμένοι.

Πηγή: grtimes.gr